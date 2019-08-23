أكدت مصادر "​المستقبل​" لقناة "LBC" أن "الاتفاق على أسماء أعضاء ​المجلس الدستوري​ حصل بين رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ووزير ​الدولة​ لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​ بحضور ​القوات اللبنانية​"، مشيرة الى أن "​الحريري​ لم يكن جزء من الاتفاق"، لافتةً الى أنه "لم ير الحريري موجبا للإصطدام مع ​الرئيس ميشال عون​ بسبب مقعد بالمجلس الدستوري".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر المستقبل لـ LBC: الاتفاق على أعضاء المجلس الدستوري حصل بين بري وجريصاتي بحضور قواتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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