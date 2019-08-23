نفت مصادر مصرفية عبر "النشرة" ما أشاعته بعض وسائل الإعلام اللبنانية نقلا عن مصادر في مؤسسات مالية عالمية، بأن وكالة "فيتش" خفضت تصنيف لبنان الائتماني إلى CCC فيما وكالة "ستاندرد أند بورز" أبقته على -B.
ولفتت المصادر الى أن هاتين المؤسستين تعملان بشكل تقني وعلمي وهي لا تسرب إطلاقا أي معلومة حول أي من تقاريرها قبل الموعد المحدد له، وبالتالي فإن كل ما ذكر عبر وسائل الإعلام هذه الليلة من تسريبات وإشاعات هي كاذبة جملة وتفصيلا، وهي صنيعة مخيلة بعض من يريدون الضرر للاقتصاد اللبناني وللمالية العامة اللبنانية.
وبحسب المصادر فإن تقرير وكالة "ستاندرد أند بورز" من المرجح أن يصدر قرابة الساعة 11 ليلا أي بعد إغلاق البورصة في الولايات المتحدة الأميركية، أما تقرير وكالة "فيتش" سيصدر في الأيام المقبلة، مشددة على أنه مهما صدر نوع التصنيف فذلك لن يؤثر على سعر صرف الليرة أمام الدولار، لأن البنك المركزي قام بحسابات سابقة وأخذ إحتياطاته.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر مصرفية لـ"النشرة": ما أشيع عبر وسائل الإعلام عن تسريبات الوكالات المالية لتخفيض تصنيف لبنان الائتماني كاذب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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