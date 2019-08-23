ابو سليمان: وزارة العمل مستمرة بتطبيق خطتها

أكد وزير العمل ​كميل ابو سليمان​ في حديث تلفزيوني أن "الوزارة مستمرة بتطبيق خطة العمل والمفتشين يقومون بجولاتهم"، لافتا الى ان "اللجنة الوزارية ستبحث في عدة امور منها امكانية تعديل القانون او اجراء تعديل على المراسيم التطبيقية".

ولفت ابو سليمان الى ان "هناك من يطالب بالغاء اجازة العمل وهذا الامر يتطلب تعديلا في القانون".