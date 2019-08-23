علمت قناة "LBC" أن "رئيس ​الهيئة العليا للاغاثة​ ​اللواء محمد خير​ اجتمع بمدير عام الطيران وعدد من وكالات السفر الذين اشتروا تذاكر السفر من "بيو بلازا تورز" لزبائنهم، لتأمين الطائرات لعودتهم".

وأشارت معلومات القناة الى أن "يومي السبت والاحد المفترض عودة جزء من المواطنين على أن يكون هناك دفعات منهم حسب الرحلات".

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كانت هذه تفاصيل خبر LBC: خير اجتمع بمدير عام الطيران لتأمين عودة اللبنانيين العالقين في تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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