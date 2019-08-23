جورج عدوان: "القوات اللبنانية" تريد أن تغير نهج المحاصصة

اعتبر نائب رئيس حزب "​القوات اللبنانية​" النائب ​جورج عدوان​ في حديث تلفزيوني أن "الاستمرار بنهج ​المحاصصة​ هو الذي أوصل البلد الى هنا"، مؤكداً أن "القوات اللبنانية" تريد أن تغير هذا النهج لا أن تدخل بالمحاصصة".

وفي حديث تلفزيوني، لفت عدوان إلى أنه "منذ البداية قلنا ليتقدم لكل موقع أكثر من إسم وليشارك الجميع بالاختيار، أما ما حصل فهو تفاهمات جانبية على المحاصصة، وهناك اختلاف بالنهج والطريقة أكثر من الاختلاف بالأسماء"، مؤكداً أنه "لا يمكن بناء دولة والانتقال من الدولة "الكرتونية" إن أقصينا الأكفاء".