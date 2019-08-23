رحمة: ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة هي الاهم ولا يمكن عدم الحديث عنها

أكد النائب السابق إميل رحمة أن "الثلاثة الذهبية أي ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة هي الاهم ولا يمكن عدم الحديث عنها"، مطالباً اللبنانيين وخاصة من لا يعترفون بهذه الثلاثية بمراقبتها والاعتراف بها"، مشيراً إلى أن "المقاومة الاسلامية هي لبنانية بامتياز والمقاونة المسيحية هي لبنانية بامتياز لذلك إذا حارب المسيحي فهو يحارب عن كل لبنان وإذا حارب المسلم فهو يحارب عن كل لبنان وآن الأوان الاعتراف بان هذه المقاومة حمت ليس فقط اللبوة بل القاع أيضا".
وفي حديث تلفزيوني، لفت رحمة إلى أن "بعد تحرير جرود عرسال، قمت بجولة فيها، تفاجأت بكيفية تمكن المجاهدين من الانتهاء منها خلال 48 ساعة"، مشيراً إلى أن "الحزبية سقطت أمام الشعور بالوطنية".
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