رحمة: ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة هي الاهم ولا يمكن عدم الحديث عنها

أكد النائب السابق ​إميل رحمة​ أن "الثلاثة الذهبية أي ثلاثية ​الجيش​ والشعب و​المقاومة​ هي الاهم ولا يمكن عدم الحديث عنها"، مطالباً ال​لبنان​يين وخاصة من لا يعترفون بهذه الثلاثية بمراقبتها والاعتراف بها"، مشيراً إلى أن "المقاومة الاسلامية هي لبنانية بامتياز والمقاونة ​المسيحية​ هي لبنانية بامتياز لذلك إذا حارب المسيحي فهو يحارب عن كل لبنان وإذا حارب المسلم فهو يحارب عن كل لبنان وآن الأوان الاعتراف بان هذه المقاومة حمت ليس فقط اللبوة بل ​القاع​ أيضا".

وفي حديث تلفزيوني، لفت رحمة إلى أن "بعد تحرير ​جرود عرسال​، قمت بجولة فيها، تفاجأت بكيفية تمكن المجاهدين من الانتهاء منها خلال 48 ساعة"، مشيراً إلى أن "الحزبية سقطت أمام الشعور بالوطنية".