طيارو الخطوط الجوية البريطانية يضربون عن العمل لمدة 3 أيام الشهر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):

أعلن طيارو شركة الخطوط الجوية البريطانية بريتش إيروايز اليوم الجمعة ، دخولهم في إضراب عن العمل الشهر المقبل لمدة ثلاثة أيام بسبب نزاع على الأجور بعد أن قالت نقابة الطيارين بها إن أحدث المقترحات المالية التي تقدمت بها الشركة غير كافية.

وقالت رابطة طياري بريتش ايروايز (بالبا) في بيان لها اليوم الجمعة إن أعضاء الرابطة سيضربون عن العمل أيام 9 و10 و27 سبتمبر المقبل، وذلك حسبما أفادت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضحت (بالبا) أنها كانت تدرس موقفها منذ محادثات الوساطة التي عقدت بمقر الدائرة العامة لخدمات التحكيم والمصالحة والاستشارات والمدعومة من الدولة، الأسبوع الماضي.

وقالت (بالبا):" لقد طرحنا عددًا من الحزم التي اعتقدنا إنها كفيلة بحل هذا النزاع .. ولكن شركة بريتش ايروايز لم تقبل أيا من هذه الحزم ، وبات من الواضح بعد بحث الأمر مع الأعضاء خلال الايام القليلة الماضية أن احدث عرض للشركة لا يلقى دعما من أغلب الطيارين ".