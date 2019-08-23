بالصور- ضبط 20 مخالفة في حملة موسعة على الصيدليات بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم: شنت الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الصحة بدمياط برئاسة الدكتورة جيهان الديب، مدير عام الإدارة حملات تفتيشية على الصيدليات الخاصة شملت 105 صيدليات ومخازن أدوية. أسفرت الحملات عن ضبط وتحرير 20 مخالفة وتنفيذ الغلق الإداري لـ3 صيدليات والعرض على محافظ دمياط لاستصدار قرارات إغلاق أخرى لمخالفة شروط الترخيص. تنوعت المحاضر بين وجود أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة ومهربة ومحظور بيعها، وأخرى مؤثرة على الحالة النفسية دون وجود فواتير ووجود مستحضرات بصفة دوائية مجهولة المصدر. وتحرر عدد من المحاضر لعدم وجود مدير بالصيدلية أو من ينوب عنه.

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