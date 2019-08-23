العراق يستدعي القائم بالأعمال الأمريكي في بغداد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

استدعت وزارة الخارجية العراقية، القائم بالأعمال الأمريكي، براين مكفيترز، لمطالبته بالالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وذلك بحسب ما ذكرته "السومربية نيوز".

وحمل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، الأربعاء الماضي، الولايات المتحدة مسؤولية استهداف المقرات العسكرية العراقية، فيما أكد وجود معلومات وخرائط وتسجيلات لدى الحشد عن جميع أنواع الطائرات الأمريكية ومواعيد إقلاعها وهبوطها وعدد ساعات طيرانها في العراق.

وقال المهندس- في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه: إن "أعداء العراق أصبحوا، اليوم، يخططون مجددا لاستهداف قوات الحشد الشعبي بطرق مختلفة، أمريكا التي أسهمت بجلب الجماعات الإرهابية إلى العراق والمنطقة باعتراف ترامب، تفكر بأساليب متعددة لانتهاك سيادة العراق واستهداف الحشد".

في المقابل، نفت الولايات المتحدة أن تكون مسؤولية بأي شكل من الأشكال عن سلسلة التفجيرات التي وقعت في مخازن أسلحة تابعة للحشد الشعبي مؤخرًا.