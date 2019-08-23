اختتام المعسكر التدريبي "قوتنا في شبابنا" لتنمية العمل التطوعي ومكافحة المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

اختتم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، فاعليات المعسكر التدريبى لتطوير قدرات الهياكل الإدارية لوحدات التطوع لدى الصندوق على مستوى الجمهورية تحت عنوان "قوتنا في شبابنا"، وذلك في إطار اليوم العالمي للشباب، حيث استمر المعسكر على مدار 4 أيام بمحافظة الإسكندريةّ بحضور عمرو عثمان مدير الصندوق وبمشاركة 160 شابًا وفتاة من القيادات التطوعية يمثلون 25 محافظة.

وقال عمرو عثمان - في تصريحات صحفية اليوم - إنه على مدار الأربعة أيام الماضية شهد المعسكر التدريبي جلسات لتطوير قدرات الشباب والفتيات المتطوعين في مجالات تصميم المشروعات والإعلام الاجتماعي والاتصال، وكذلك التدريب علي النسخة المطورة من دليل عمل المتطوعين للوقاية من الإدمان "اختار حياتك" - نسخة 2020"، لافتًا إلى أن تجربة التطوع في الصندوق تجربة ملهمة ومدروسة بعناية ولا تدار بشكل عفوي، حيث أن التمكين الحقيقي للشباب يبدأ بالتأهيل لهم وأن برامج التأهيل والتدريب لروابط التطوع بالصندوق مستمرة وفي تطور دائم، ووصلت لدرجات علمية متميزة من خلال إطلاق دبلوم مهني بجامعة القاهرة لتأهيل الشبل للاضطلاع بدورهم في خفض الطلب علي المخدرات بأحدث الأساليب العلمية.

وأضاف أن التطوع لا يعني أن تكون المشاركة في الأعمال الهامشية بل يضرب الصندوق في هذا مثالاً يحتذي به، فنجد شباب المتطوعين يصيغون، جنباً إلى جنب مع كوادر الصندوق سياسات مواجهة مشكلة المخدرات علي صعيد خفض الطلب ويد المتطوعين تسبق الجميع في تنفيذ برامج الصندوق المختلفة.

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وأوضح أن إدارة الوحدات التطوعية تتم بأسلوب ديمقراطي حر، حيث ينتخب المتطوعون في كل محافظة رئيس وحدتها التطوعية وأعضائها وفق هيكل إداري محدد، ولفترات زمنية محددة، كما تحرص وحدة التطوع بالصندوق على خلق فرص تطوعية تتلائم مع اهتمامات الشباب، بحيث تكون تجربة الشباب في العمل التطوعي ذات منفعة مزدوجة للمتطوع والصندوق وتمكنه من بناء قدرات المتطوع في المجالات التي تتفق مع قدراته واهتماماته فيثري سيرته الذاتية وخبرته العملية والعلمية بجانب أن تجربة التطوع تخضع لتقييم علمي مستمر، وسيشهد اليوم العالمي للتطوع في ديسمبر المقبل إطلاق نتائج دراسة متكاملة حول تجربة التطوع بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وأشار إلى أنه خلال الفترة من يوليو 2018 حتي يوليو 2019 تمكن الشباب المتطوعين لدى الصندوق من رفع وعي 1.5 مليون طالب وطالبة بأضرار تعاطي المخدرات في 10 آلاف مدرسة في مختلف المحافظات واستهداف أكثر من 250 مركز شباب على مستوى الجمهورية، وكذلك تنفيذ مبادرات متنوعة استهدفت الفئات المختلفة من المجتمع استفاد منها أكثر من 500 ألف بجانب المساهمة في تقديم خدمات العلاج لـ١١٦ ألف مريض إدمان تقدموا لطلب العلاج من خلال الخط الساخن الذي يسهر عليه كوادر تطوعية متميزه ومؤهله على مدار الـ ٢٤ ساعة.

وأعلن عثمان اختيار الصندوق لعدد "10 مشروعات وقائية" رائدة صممها الشباب خلال جلسات المعسكر بأنفسهم سينفذها الشباب فى 10 محافظات مختلفة جميعها تعتمد على مكافحة تعاطى المخدرات والوقاية من الادمان، لافتا إلى أنه لأول مرة يقوم الشباب بتصيم المشروعات بسواعدهم وسيقوم الصندوق بتمويلها للبدء فى التنفيذ خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر من العام الجاري وقام مدير الصندوق بتكريم الشباب المشاركة فى المعسكر والمشروعات الفائزة.