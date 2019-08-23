بالرابط.. موقع التنسيق يفتح باب التسجيل للمرحلة الثالثة بحد أدنى 50%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:
فتح موقع التنسيق الإلكتروني، باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة بحد أدنى 205 درجات بواقع 50%.
وللتسجيل الرغبات اضغط عبر الرابط..
https://tansik.egypt.gov.eg/application/main.aspx?Certificate=1
وأتاح الموقع أيضًا للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2019 المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتسجيل رغباتهم في الفترة من السبت 24 أغسطس حتى الأربعاء 28 أغسطس.
وفي وقت سابق ذكرت الوزارة أن العدد المقدر لطلاب هذه المرحلة من التنسيق يبلغ 84872 طالب وطالبة موزعين بمعدل 63318 طالب وطالب للشعبة العلمية و21554 للشعبة الأدبية.
وأكدت أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2019 ، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.
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