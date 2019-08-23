ضبط قطعتي سلاح ومواد مخدرة بسيارة فرد أمن إداري بالشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقى ضباط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بطريق السويس دائرة قسم شرطة الشرو، القبض على فرد أمن إداري بحوزته قطعتي سلاح ومواد مخدرة.

تمكن النقيب أحمد حسن، ضابط مباحث إدارة تامين الطرق والمنافذ بطريق السويس دائرة قسم شرطة الشروق، وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "م.م" بالمعاش ومقيم منية النصر دقهلية حال استقلاله سيارة ملاكي "ولا يحمل ثمة تراخيص "، وبحوزته المضبوطات التالية طبنجة صوت، 4 طلقات صوت، طبنجة بلي، كمية من الهيروين المخدر وزنت 4 جرام، كمية من الحشيش المخدر وزنت 8 جرام.

وبمناقشته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد عمرو أبو رية، رئيس مباحث تأمين الطرق والمنافذ، أقر بملكيته للسيارة المضبوطة بحوزته، وحيازته الطبنجتين الصوت لعمله كفرد أمن إداري بإحدى الشركات، وأضاف بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأمر اللواء طارق مرزوق، حكمدار القاهرة، بإحالة المتهم إلى النيابة العامة.