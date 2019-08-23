أصيب 70 مواطنا فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة خلال مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن الطواقم الطبية تعاملت مع 70 إصابة بجروح مختلفة منها 40 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وإصابة 3 مسعفين خلال الجمعة الـ 71 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

ووصل آلاف الفلسطينيين إلى خمس نقاط على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في الجمعة الـ 71 بعنوان "لبيك يا أقصى"، حيث حمل المشاركون في المسيرات صورا للشهداء ومجسمات للمسجد الأقصى وأعلام فلسطين. مختلفة منها 40 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وإصابة 3 مسعفين خلال الجمعة الـ 71 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.ووصل آلاف الفلسطينيين إلى خمس نقاط على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في الجمعة الـ 71 بعنوان "لبيك يا أقصى"، حيث حمل المشاركون في المسيرات صورا للشهداء ومجسمات للمسجد الأقصى وأعلام فلسطين. اقرأ أيضا فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام ببلدة أبو ديس

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 70فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال المسيرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.