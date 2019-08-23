انفجار 75 أسطوانة غاز مفخخة و20 صاروخا في ديالي العراقية

تمكن الحشد الشعبي العراقي، اليوم الجمعة، من تفجير 75 اسطوانة غاز مفخخة و20 صاروخا في محافظة ديالي. وذكرت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أن قوة من خبراء مديرية مكافحة المتفجرات في الحشد الشعبي تمكنت من تفجير 75 اسطوانة غاز مفخخة بمواد متفجرة مع 20 صاروخا محلي الصنع يزن كل واحد منها 500 كجم بشكل آمن في منطقة "الحاوي" بمحافظة ديالي. الشعبي تمكنت من تفجير 75 اسطوانة غاز مفخخة بمواد متفجرة مع 20 صاروخا محلي الصنع يزن كل واحد منها 500 كجم بشكل آمن في منطقة "الحاوي" بمحافظة ديالي.

وأضافت أن القوة الفنية المختصة التابعة للمديرية اتلفت المخلفات الحربية المتنوعة التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي بتفجير مسيطر عليه في عمق المناطق الخالية من السكان في منطقة "الحاوي". Advertisements اقرأ أيضاً العراق: تدمير 4 أوكار لتنظيم (داعش) في كركوك

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