تمديد سجن أمريكي متهم بالتجسس في موسكو لمدة شهرين

قررت محكمة "ليفورتوفسكي" في موسكو، تمديد اعتقال الأمريكي بول ويلان، المتهم بالتجسس، حتى نهاية أكتوبر القادم.

وقالت القاضية إيلينا كانيفا، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" - اليوم الجمعة- "أتخذت المحكمة قرارا بالمواقفة على طلب التحقيق وتمديد اعتقال المتهم ويلان لمدة شهرين، أي

حتى 29 أكتوبر القادم".



وأشارت القناة، إلى أنه جرت جلسة المحكمة وراء الأبواب المغلقة بسبب الوضع السري لهذه القضية، وحضرها موظفو القسم القنصلي للسفارة الأمريكية بموسكو.

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وكان المواطن الأمريكي ويلان طلب في بداية المحاكمة تغيير

القاضي مدعيا أن النيابة العامة تعمل لصالح جهاز الأمن ولا تتخذ أي إجراءات لوقف خرق حقوقه، غير أن المحكمة رفضت هذا الطلب.



كما اشتكى ويلان أمام المحكمة من حالته الصحية أثناء الجلسة، وبعد ذلك قررت القاضية دعوة أطباء الإسعاف لفحص المتهم.



من جهته .. أعلن طبيب الإسعاف أن المتهم لا يحتاج إلى نقله السريع إلى المستشفى.