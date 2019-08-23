مقتل 9 أشخاص إثر سقوط ناقلة على شاحنة في الهند

أعلنت الشرطة الهندية اليوم الجمعة أن تسعة أشخاص لقوا حتفهم إثر سقوط ناقلة على الشاحنة التي كانت تقلهم في مقاطعة "راجسماند" بولاية "راجستان" الواقعة شمالي البلاد. مقاطعة "راجسماند" بولاية "راجستان" الواقعة شمالي البلاد. ونقلت قناة "إنديا تي في" الهندية عن الشرطة قولها إن الحادث وقع عندما فقد سائق الناقلة السيطرة عليها وسقطت على الشاحنة التي كانت متجهة إلى منطقة "شاهبورا" في مدينة "بهيلوارة" بالولاية. عن الشرطة قولها إن الحادث وقع عندما فقد سائق الناقلة السيطرة عليها وسقطت على الشاحنة التي كانت متجهة إلى منطقة "شاهبورا" في مدينة "بهيلوارة" بالولاية.

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