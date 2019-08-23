جونسون يعرب عن قلقه "العميق" إزاء حرائق الأمازون

أبدى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، قلقه "العميق" إزاء الحرائق المستعرة في الأمازون، داعيًّا إلى تنفيذ عمل دولي لحماية الغابات الملقبة بـ"رئة الأرض".

وقبل قمة مجموعة الدول السبع التي تنعقد في مدينة بياريتس الفرنسية، قال متحدث باسم جونسون، إن "رئيس الوزراء قلق بشكل عميق إزاء زيادة الحرائق في غابات

الأمازون المطيرة وأثر الخسائر المأساوية لهذه البيئة الطبيعية النفيسة"، حسب ما نقلت صحيفة "ذا جارديان" عبر موقعها الإلكتروني.



وأضاف المتحدث:"سيُشعَر بتأثير تلك الحرائق حول العالم ولذلك نحتاج عملًا دوليًّا لحماية غابات العالم المطيرة"، وذلك بعد دعوة مماثلة من الرئيس الفرنسي إيمانويل

Advertisements

ماكرون.



وتابع: "ستواصل المملكة المتحدة دهم المشروعات في البرازيل لفعل ذلك، وسيستغل رئيس الوزراء مجموعة السبع للدعوة لتجديد التركيز على حماية الطبيعة وكبح التغير المناخي".



وتلتهم غابات الأمازون -التي يقع ستون بالمئة منها في البرازيل- منذ أكثر من 3 أسابيع، حرائق هائلة أتت على جزء كبير منها وسط دعوات دولية متزايدة للحكومة البرازيلية للتحرك من أجل احتواء الحرائق الهائلة التي تشهدها أكبر غابة استوائية في العالم.