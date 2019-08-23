ضبط أنفاقًا ومقرات محصنة لإرهابيي النصرة بريف إدلب السوري

ضبطت وحدات من الجيش العربي السوري، اليوم الجمعة - أثناء تمشيط منطقة خان شيخون والتمانعة بريف إدلب الجنوبي - شبكة أنفاق محفورة في الجبال أقامها إرهابيو تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التابعة له كمقرات ومراكز قيادة محصنة. وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن وحدات من الجيش عثرت خلال عملياتها في ملاحقة الإرهابيين بمحيط بلدة التمانعة ومدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي على مجموعة من الأنفاق المترابطة والمتشعبة في عدة اتجاهات حفرتها المجموعات الإرهابية في الجبال للاحتماء من ضربات الجيش.

وذكرت أن الأنفاق تتضمن مجموعة غرف عمليات كان متزعمو المجموعات الإرهابية يستخدمونها للتخطيط لأعمالهم الإجرامية والاحتماء من ضربات الجيش الدقيقة، مشيرة إلى أن هذه الأنفاق تتفرع على عدة اتجاهات داخل الجبل ومجهزة بالإنارة الكهربائية والتمديدات الصحية وكل مستلزمات الإقامة.

واستعادت وحدات الجيش - في وقت سابق اليوم - السيطرة على بلدات اللطامنة وكفرزيتا ولطمين ومورك ومعركبة واللحايا بريف حماة الشمالي بعد القضاء على آخر فلول الإرهابيين فيها وذلك بعد إحكام السيطرة على مدينة خان شيخون الاستراتيجية بريف إدلب الجنوبي. بمحيط بلدة التمانعة ومدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي على مجموعة من الأنفاق المترابطة والمتشعبة في عدة اتجاهات حفرتها المجموعات الإرهابية في الجبال للاحتماء من ضربات الجيش.وذكرت أن الأنفاق تتضمن مجموعة غرف عمليات كان متزعمو المجموعات الإرهابية يستخدمونها للتخطيط لأعمالهم الإجرامية والاحتماء من ضربات الجيش الدقيقة، مشيرة إلى أن هذه الأنفاق تتفرع على عدة اتجاهات داخل الجبل ومجهزة بالإنارة الكهربائية والتمديدات الصحية وكل مستلزمات الإقامة.واستعادت وحدات الجيش - في وقت سابق اليوم - السيطرة على بلدات اللطامنة وكفرزيتا ولطمين ومورك ومعركبة واللحايا بريف حماة الشمالي بعد القضاء على آخر فلول الإرهابيين فيها وذلك بعد إحكام السيطرة على مدينة خان شيخون الاستراتيجية بريف إدلب الجنوبي.

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