جونسون يتعهد بترحيل المهاجرين غير الشرعيين من بريطانيا

تعهد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، بترحيل المهاجرين الذين يعبرون قناة المانش لدخول أراضي المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية.
وفي تصريحات صحفية، قال جونسون، ردًّا على سؤال عن الرسالة
وأواخر يونيو الماضي، تعهد جونسون، بصفته مرشحا لرئاسة الحكومة البريطانية، بوضع ضوابط على الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وإدخال نظام هجرة قائم على النقاط، على غرار أستراليا.
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