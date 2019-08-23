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جونسون يتعهد بترحيل المهاجرين غير الشرعيين من بريطانيا

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تعهد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، بترحيل المهاجرين الذين يعبرون قناة المانش لدخول أراضي المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية.

 

وفي تصريحات صحفية، قال جونسون، ردًّا على سؤال عن الرسالة

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التي يود توجيهها إلى مهاجرين غير شرعيين ضبط قاربهم قبالة سواحل بريطانيا الجنوبية: "سنعيدكم أدراجكم. ليست المملكة المتحدة مكانًا بإمكانكم أن تأتوا إليه تلقائيًّا وأن تنتهكوا القانون محاولين الوصول (إلى هنا) بطريقة غير شرعية".

 

وأواخر يونيو الماضي، تعهد جونسون، بصفته مرشحا لرئاسة الحكومة البريطانية، بوضع ضوابط على الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وإدخال نظام هجرة قائم على النقاط، على غرار أستراليا.

 

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