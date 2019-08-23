ارتفاع عدد الألمان المعتقلين في تركيا

ارتفع عدد الألمان المعتقلين في تركيا خلال الأشهر الستة الماضية من 47 إلى 62 فردا. وبحسب بيانات وزارة الخارجية الألمانية، فإن هناك 38 ألمانيا آخرين عالقون في تركيا بسبب منعهم من السفر. ولم يتضح بعد كم عدد الألمان المعتقلين أو الممنوعين من السفر في تركيا لأسباب سياسية، مثل اتهامات بالإرهاب. وذكرت الوزارة في ردها على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، أن عدد الألمان الذين رفضت السلطات التركية دخولهم إلى البلاد تراجع من 95 فردا عام 2017 إلى 80 فردا العام الماضي، وإلى 9 أفراد خلال هذا العام. وفي المقابل، أشارت الوزارة إلى أنه ربما لم يتم حصر كافة الحالات بالكامل، حيث كتب وكيل وزارة الخارجية، أندرياس ميشائيليس، في الرد على طلب الإحاطة، الذي أطلعت "الحكومة الألمانية لا يتم إبلاغها بالضرورة بكافة حالات منع ألمان من الدخول إلى تركيا". وعقب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا في يوليو عام 2016، ارتفع عدد حالات رفض دخول مواطنين ألمان إلى الأراضي التركية واعتقالهم هناك، مما أدى إلى توتر شديد في العلاقات بين البلدين. وبالإفراج عن الصحفي الألماني دينيس يوجيل، والذي كان أشهر المعتقلين الألمان في تركيا، قبل عام ونصف العام بدأت مرحلة تهدئة التوترات بين البلدين.



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