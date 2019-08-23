بحضور الشيخ نهيان بن مبارك.. افتتاح أكبر مسجد في أوروبا بالشيشان

افتتحت جمهورية الشيشان أكبر مسجد في أوروبا بحضور الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي أمين عام "رابطة العالم الإسلامي" الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وممثلي ملوك ورؤساء الدول الإسلامية، وجمع غفير من كبار العلماء وعدد من الوزراء من 43 دولة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن فخامة رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، ثمّن خلال استقباله في قصر الرئاسة في جروزني، معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، زيارته إلى الشيشان للمشاركة في افتتاح أكبر مسجد في أوروبا.

وبطلب من فخامته وبحضور ممثلي ملوك ورؤساء الدول الإسلامية وجمع غفير من كبار العلماء وعدد من الوزراء، ألقى معالي الشيخ الدكتور محمد العيسى أول خطبة جمعة في المسجد فور مراسم الافتتاح الرسمي.

وبيّنت الخطبة فضل عمارة المساجد، وأنها في عداد صروح الإسلام الكبرى، وأن رسالتها عبر التاريخ الإسلامي اعتمدت قيم الإسلام الرفيعة فتخرج فيها رجال أضاؤوا الدنيا بهدى الشريعة السمحة.

وأوضح محمد بن عبدالكريم العيسى، أن مناهج متطرفة حاولت في أزمنة قريبة توظيف رسالة المسجد لخدمة جنوحها الفكري، غير أن الوعي الإسلامي واجه هذا الانحراف ولايزال، معتمداً على نصوص الشريعة وصحيح تأويلها ومعرفة مقاصدها، مؤكداً أن المساجد منصات وعي لإرشاد الأمة وتبصيرها من على منابرها.

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وشدد العيسى على أهمية عدد من القضايا في حياة الأمة ولاسيما بعض شبابها وأنها تتطلب من العلماء الراسخين الأخذ بأيديهم وتبصيرهم ومعالجة حيرتهم.

وأشاد العيسى بحضور فخامة الرئيس الشيشاني لمؤتمر وثيقة مكة المكرمة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في رمضان الفائت والتي صادق عليها أكثر من 1200 مفتٍ وعالم اجتمعوا عليها في رحاب مرجعية الأمة الإسلامية حيث القبلة الجامعة مكة المكرمة.

كما طلب سماحة مفتى جمهورية الشيشان الشيخ صالح مجييف من معالي الشيخ الدكتور محمد العيسى، أن يلقي كلمة الختام لحفل التدشين، بعد أن أدى الجميع صلاة الجمعة، والتي ثمّن فيها معاليه جهود الخير لبناء بيوت الله تعالى، وشكر باسم الحضور لفخامة الرئيس الشيشاني حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم وكرم الضيافة.

ويتسع المسجد لحاولي 20 ألف مصلٍ متخطياً مسجد "بيت الفتوح" في لندن الذي يتسع لـ12 ألف مصلٍ، وذلك بعد 7 سنوات من بدء تشييده.