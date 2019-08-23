كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تمدد احتجاز ضابط أمريكى متهم بالتجسس.. واتهامات بإصابته فى السجن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مددت محكمة روسية اليوم الجمعة، لمدة شهرين الاعتقال السابق للمحاكمة لأحد أفراد مشاة البحرية الأمريكية السابق المحتجز في روسيا للاشتباه في قيامه بالتجسس منذ ديسمبر، والذى اتهم سلطات سجن موسكو بإصابته.

وأمرت المحكمة بول ويلان، بالاحتجاز حتى نهاية أكتوبر، حيث أفادت وكالات الأنباء الروسية، بأن السلطات قالت إنها تعتزم اختتام تحقيقاتها فيه خلال أسبوعين وتقديم اتهامات محددة.

ووفقاً لوكالة رويترز، قال ويلان، الذي ينكر المزاعم ضده، إن جلسات المحكمة كانت مضيعة للوقت.

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وأضاف للصحفيين "إنه مجرد عرض للكلاب والمهر للإعلام.. نحن لا نفعل أي شيء على الإطلاق، ولكن فقط نجلس ونتجول جيئة وذهابا ".

واحتجز ويلان، الذي يحمل جوازات سفر أمريكية وبريطانية وكندية وإيرلندية، من قبل عملاء من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في غرفة فندق بموسكو في 28 ديسمبر بعد أن قدمه أحد معارفه من روسيا لمحرك أقراص محمول قال محاميه إنه يعتقد أنه يحتوي على صور لقضاء الإجازات، ولكن الذي عقد فعلا معلومات سرية.

ويعتقد ويلان أنه يحاكم لدوافع سياسية .