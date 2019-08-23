كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنصلية الكندية فى هونج كونج تحظر موظفيها من السفر للصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منعت القنصلية الكندية في هونج كونج، جميع موظفيها من السفر إلى الصين القارية بعد أيام فقط من احتجاز عامل القنصلية البريطانية هناك خلال رحلة عمل.

وقالت القنصلية الكندية في بيان اليوم :"في الوقت الحالي، لن يقوم الموظفون العاملون محليا بالسفر التجاري الرسمي خارج هونج كونج".

Advertisements

ولم تذكر القنصلية الكندية ما إذا كان تقييد السفر مرتبطًا بشكل مباشر باحتجاز موظف القنصلية البريطانية، سيمون تشينج مان كيت، الذي فقد منذ أسبوعين.

وسخرت الصين من كندا بقولها، إن الذين لديهم "دوافع خفية" هم وحدهم الذين يجب أن يخشوا على سلامتهم عند السفر إلى البلاد.

وقال قنج شوانج، المتحدث بإسم وزارة الخارجية الصينية، إن الصين تحترم قرار القنصلية الكندية، ولكن إذا لم يكن لدى أحد ما يخفيه، فلا ينبغي له أن يشعر بالقلق.