كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوتيوب يوقف 210 قناة على يوتيوب بسبب الدعاية ضد احتجاجات هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عطل موقع يوتيوب 210 قناة مشتبهة فى أنها تنخرط في عملية نفوذ منسقة حول احتجاجات هونج كونج، بعد أيام من إعلان موقعى التواصل فيسبوك وتويتر، عن تفكيكها لحملة مماثلة نشأت في الصين القارية.

وتم الإعلان عن تلك الأنباء اليوم من قِبل جوجل، الشركة الأم لموقع تدفق الفيديو.

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وقال شين هنتلي، أحد قادة الأمن في جوجل، في منشور بالمدونة "هذا الاكتشاف كان متسقاً مع الملاحظات والإجراءات الحديثة المتعلقة بالصين التي أعلن عنها فيسبوك وتويتر.. لكنه لم يحدّد أصل القنوات.

وذكر فيسبوك وتويتر، يوم الإثنين، أنهما أزالا القنوات التي انخرطت في جهود مدعومة من قبل الصين لتقويض الاحتجاجات في هونج كونج من خلال المشاركات التي تطالب المشاركين بالمتطرفين الخطرين والحقدين.

وبدأت الاحتجاجات، التي شكلت واحدة من أكبر التحديات التي يواجهها الرئيس الصيني شي جين بينج منذ توليه السلطة في عام 2012، في يونيو كمعارضة لمشروع قانون تسليم المجرمين.