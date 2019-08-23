كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأسهم الأوروبية تتراجع بعد فرض الصين رسوم على بعض السلع الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وقالت بكين إن التعريفة الجديدة ستنطبق على حوالي 75 مليار دولار من البضائع الأمريكية. وقالت بكين إن التعريفة الجديدة ستنطبق على حوالي 75 مليار دولار من البضائع الأمريكية. وانخفض مؤشر STOXX 600 لعموم أوروبا بنسبة 0.3٪، وانخفض مؤشر GDAXI الألماني بنسبة 0.3 ٪. وتم تداول كلا المؤشرين في المنطقة الإيجابية قبل الإعلان عن التعريفة.

تحولت جميع بورصات الاسهم الاوروبية الكبرى بشكل سلبي وانخفضت الاسهم الحساسة في التعاملات التجارية اليوم الجمعة بعد أن أعلنت الصين خططًا لخفض التعريفة الجمركية على الواردات على المزيد من السلع الأمريكية مما أدى إلى تصاعد الخلاف المطول بين أكبر اقتصادين في العالم.