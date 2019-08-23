كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأسهم الأوروبية تتراجع بعد فرض الصين رسوم على بعض السلع الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحولت جميع بورصات الاسهم الاوروبية الكبرى بشكل سلبي وانخفضت الاسهم الحساسة في التعاملات التجارية اليوم الجمعة بعد أن أعلنت الصين خططًا لخفض التعريفة الجمركية على الواردات على المزيد من السلع الأمريكية مما أدى إلى تصاعد الخلاف المطول بين أكبر اقتصادين في العالم.
وقالت بكين إن التعريفة الجديدة ستنطبق على حوالي 75 مليار دولار من البضائع الأمريكية.
وقالت بكين إن التعريفة الجديدة ستنطبق على حوالي 75 مليار دولار من البضائع الأمريكية.
وانخفض مؤشر STOXX 600 لعموم أوروبا بنسبة 0.3٪، وانخفض مؤشر GDAXI الألماني بنسبة 0.3 ٪. وتم تداول كلا المؤشرين في المنطقة الإيجابية قبل الإعلان عن التعريفة.