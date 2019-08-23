الهند تعتزم حبس مدخنى السجائر الإليكترونية

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اقترحت وزارة الصحة الهندية، فرض حظر على إنتاج واستيراد السجائر الإلكترونية، مما قد يعرض خطط التوسع للشركات الكبرى، مثل جويل لابس وفيليب موريس إنترناشونال للخطر.

ووفقاً لوكالة رويترز، اقترحت الوزارة أن تصدر الحكومة أمرًا تنفيذيًا يحظر الأجهزة فى الأماكن العامة، قائلة إنها ضرورية لضمان ألا تصبح السجائر الإلكترونية "وباء" بين الأطفال والشباب.

وقالت وزارة الصحة في مذكرة داخلية من المتوقع أن تدرسها الحكومة الفيدرالية "إنّ السجائر الإلكترونية والتقنيات المماثلة التي تشجع على استخدام التبغ أو تؤثر سلبا على الصحة العامة تشكل خطرا على المستخدم النشط والسلب."

ويقترح مسؤولو الصحة عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، مع عقوبة تصل إلى 500000 روبية (7000 دولار)، لمرتكبي الجرائم المتكررة ضد القواعد الجديدة، وفقًا لمسودة الأمر التنفيذي.