كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس الفلسطيني رامي شعث 15 يوما بتهمة الانضمام لـ "خلية الأمل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة تمديد حبس رامي، نجل القيادي الفلسطيني، نبيل شعث، 15 يوما بشكل احترازي من أجل استكمال التحقيقات معه.



وتضم القضية عددا آخر من المتهمين المحبوسين احتياطيا علي ذمة التحقيقات في القضية، بينهم المحامي زياد العليمي، والصحفيان حسام مؤنس وهشام فؤاد، وآخرين.

وقالت النيابة في قرارها إن رامي شعث متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية الأمل"، والانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون بتنفيذ مخطط التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، بالتنسيق مع حلفائهم لارتكاب أعمال عنف وتخريب واستهداف رجال الشرطة والقوات المسلحة، معتمدين على الدعم المالي من الإخوان.