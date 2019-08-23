كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المحكمة العليا الباكستانية تأمر باتخاذ اجراءات تأديبية ضد "قاض" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت المحكمة العليا في باكستان اليوم الجمعة باتخاذ اجراءات تأديبية ضد قاض أدين رئيس الوزراء السابق نواز شريف مما أعطى دفعة فعلية لاستئناف شريف حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة الفساد.

تم إدانة شريف وسجنه العام الماضي بعد فشله في إثبات مصدر الدخل الذي أدى إلى ملكيته لمصنع للصلب في المملكة العربية السعودية. بموجب القانون الباكستاني، يعتبر ذلك دليلًا على الفساد.

ونفى شريف التهم التي قال إنها ذات دوافع سياسية.

وقدم حزبه في يوليو شريط فيديو في مؤتمر صحفي يظهر على ما يبدو القاضي الذي ترأس إدانة شريف أرشد مالك، يقول إنه تعرض لضغوط من أجل إصدار حكم مذنب من قبل أفراد لم يحدد هويته والذين قاموا بالتعريف عليه.

وأصدر مالك في وقت لاحق بيانًا نفى فيه أنه تم ابتزازه لإدانة شريف وقال إن الفيديو تم التلاعب به.

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تم إقالة مالك بالفعل من منصبه في محكمة لمكافحة الفساد، وأمرت المحكمة العليا اليوم الجمعة بتقديم تقرير إلى المحكمة العليا في مدينة لاهور.

وأصدرت محكمة لاهور العليا، بعد وقت قصير من تلقي الحكم، أمرًا بتعليق مالك من الخدمة حتى يواجه تحقيقًا في تصرفاته، وفقًا لنسخة من الأمر، رأت رويترز.

واضافت أن لجنة من سبعة اعضاء ستجري التحقيق اعتبارًا من يوم الاثنين.

لم يمكن الوصول إلى مالك للحصول على تعليق، ولا يزال الطعن في إدانة شريف معلقًا أمام محكمة إسلام آباد العليا.

