كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش السوري يعلن استمرار عملياته في ريف ادلب الجنوبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت القيادة العامة للجيش السوري استمرار تقدم قواتها في ريف إدلب الجنوبي لدحر مسلحي المعارضة.

وقالت قيادة الجيش السوري في بيان لها اليوم الجمعة: "واصلت قواتنا المسلحة العاملة في شمالي حماة وجنوب إدلب تقدمها الميداني ودحر التنظيمات الإرهابية المسلحة التي كانت تتمركز في المنطقة بعد تكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات وبعد ضربات مكثفة على مدار الايام السابقة وإحكام الطوق على ريف حماة الشمالي كاملاً".

وأضاف البيان "ما زال التقدم مستمراً بوتائر عالية أفقدت التنظيمات الإرهابية المسلحة القدرة على وقف أبطال جيشنا المصممين على تطهير كامل الجغرافيا السورية من رجس الإرهاب ورعاته".

ودخلت القوات الحكومية السورية خلال الأيام الثلاث الماضية مناطق في ريفي حماة وإدلب خسرتها منذ 2012 أبرزها مدينتي خان شيخون ومورك.