كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحتشاد مئات المتظاهرين في باريس قبيل اجتماع ماكرون وظريف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحتشد مئات المتظاهرين، كثير منهم من المعارضة الإيرانية، اليوم الجمعة 23 أغسطس في باريس لحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إلغاء اجتماع مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وكان كثير منهم يرفعون اللافتات ويلوحون بالأعلام الإيرانية وهم يهتفون "ارحل يا ظريف". وفقا لـ "رويترز".

ويجتمع ماكرون مع ظريف، اليوم الجمعة، في وقت تسعى فيه القوى العالمية الكبرى لإنقاذ اتفاق نووي تم توقيعه مع طهران عام 2015، وفقًا لما ذكره مسؤول في مكتب الرئيس.