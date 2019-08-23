كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير: ارتكاب جيش ميانمار العنف الجنسي ضد الروهينجا "إبادة جماعية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محققون تابعون للامم المتحدة في تقرير أن العنف الجنسي الذي ارتكبته قوات ميانمار ضد نساء وفتيات الروهينجا في عام 2017 يشير الى نية الجيش في الابادة الجماعية لتدمير الاقلية العرقية التي تقطنها اغلبية مسلمة.

واتهمت لجنة المحققين المستقلين، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2017، حكومة ميانمار بعدم مساءلة أي شخص وقالت إنها مسؤولة "بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية عن فشلها في التحقيق في أعمال الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها".

ودفعت الحملة العسكرية في ولاية راخين في ميانمار التي بدأت في أغسطس 2017 أكثر من 730.000 روهينجا إلى الفرار إلى بنجلاديش.

وتنفي ميانمار ارتكاب أي مخالفات على نطاق واسع وتقول: "أن الحملة العسكرية في مئات القرى في شمال راخين كانت ردًا على هجمات المتمردين الروهينجا.

ووصف المتحدث العسكري الميجر جنرال تون تون ني في مؤتمر صحفي في ميانمار اليوم الجمعة الاتهامات بأنها "لا أساس لها من الصحة" وقائمة على "قصص الحديث".

وقال "لا يمكنني قراءة ما ذكروه في تقريرهم، لأنه ليس من المناسب القول أمام النساء في المجتمع المهذب".

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وأضاف أن ميانمار لديها قوانين ضد الاعتداء الجنسي، وتم تحذير الجنود ضدها في المدارس العسكرية.

ورفضت حكومة ميانمار دخول محققي الأمم المتحدة. وسافر المحققون إلى مخيمات اللاجئين في بنغلاديش وتايلاند وماليزيا، واجتمعوا مع جماعات الإغاثة ومراكز الفكر والأكاديميين والمنظمات الحكومية الدولية.

وقالت اللجنة: "لا يزال اثنان من كبار المسؤولين العسكريين في ميانمار في مناصبهم في السلطة على الرغم من دعوة البعثة للتحقيق معهم، وإذا لزم الأمر، يحاكمون على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية".

وقال المحققون إنهم جمعوا معلومات جديدة عن الجناة المزعومين وأضافوا أسمائهم إلى قائمة سرية ستُقدم إلى ميشيل باشيليت رئيسة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتحقيق آخر للأمم المتحدة مكلف بجمع وحفظ الأدلة للمحاكمات المستقبلية المحتملة.

