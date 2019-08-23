كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء عشرات المنازل جراء اندلاع الحرائق فى كاليفورنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى اندلاع الحرائق بوتيرة سريعة، الخميس، على مشارف غابة وطنية في شمال كاليفورنيا، إلى إخلاء منازل وكلية وطريق سريع رئيسي وبعض السكان.

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا (كاليفورنيا فاير): "إن حريق الجبل، الذي اندلع ظهراً بتوقيت جرينتش شمال مدينة بيلا فيستا في مقاطعة شاستا، التهم نحو 600 فدان (240 هكتار) في غضون ساعات قليلة".

ووفقاً لوكالة رويترز، أظهرت صور الحريق المنشورة على موقع تويتر من قبل مكتب مقاطعة شاستا شريف دخان كثيف أسود ورمادي يتصاعد إلى المنطقة على طريق سريع بالقرب من غابة شاستا-ترينتي الوطنية. لم يكن هناك احتواء لهيب.

وشهدت ولاية كاليفورنيا بعضا من أشد حرائق الغابات دموية والأكثر تدميرا خلال قرن من العام الماضي، وحذر مسؤولو الولاية من أن موسم الحرائق هذا العام قد يكون بنفس القدر.