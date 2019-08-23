كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مراقب نووي: من المحتمل أن يكون حادث الصاروخ الروسي أعقبه انفجار آخر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مراقب حظر التجارب النووية في النرويج يوم الجمعة إن الانفجار الذي أسفر عن مقتل خمسة علماء روس خلال اختبار لمحركات الصواريخ في وقت سابق هذا الشهر أعقبه انفجار ثان بعد ساعتين وهو المصدر المحتمل لارتفاع الاشعاع.

وقالت وكالة نورسار: "أن الانفجار الثاني الذي تم اكتشافه فقط عن طريق أجهزة استشعار ضغط الهواء دون صوتية وليس عن طريق أجهزة رصد الزلازل التي تلتقط الحركات في الأرض، وكان من المحتمل أن يكون من صاروخ محمول جوا يعمل بوقود مشع.

وقالت وكالة الطاقة النووية الروسية روساتوم في 10 أغسطسك أن الحادث شمل "مصادر طاقة النظائر" ولكنها لم تقدم مزيدًا من التفاصيل.

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على الفور على طلب التعليق اليوم الجمعة.

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وأقرت "روساتوم: أن خمسة من عمالها قتلوا في انفجار 8 أغسطس بالقرب من البحر الأبيض في أقصى شمال روسيان وورد أن اثنين من العسكريين قتلاّ.

وكانت هناك معلومات متناقضة حول عواقب الحادث. وقالت وزارة الدفاع الروسية في البداية إن الإشعاع في الخلفية ظل طبيعيًا، في حين قالت وكالة الأرصاد الجوية الحكومية إن مستويات الإشعاع ارتفعت.

قالت هيئة السلامة النووية DSA في النرويج في 15 أغسطس أنها عثرت على كميات ضئيلة من اليود المشع بالقرب من حدود القطب الشمالي النرويجي مع روسيا، على الرغم من أنها لم تستطع تحديد ما إذا كانت مرتبطة بالحادث الروسي.