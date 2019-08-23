سيؤول تعلن استمرار تبادل المعلومات مع طوكيو عبر واشنطن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت كوريا الجنوبية، الجمعة، أنّها ستستمر في تبادل المعلومات الاستخباراتية مع اليابان غداة إلغائها اتفاقا ثنائيا بالخصوص، لكنّها أوضحت أنّ العملية ستتم من خلال واشنطن وليس بطريقة مباشرة كما كانت عليه منذ 2016.

وتأتي التطورات في ظل تدهور تشهده العلاقات بين البلدين بسبب خلافات موروثة من عهد الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية (1910-1945).

ويمثّل الخلاف بين طوكيو وسيؤول مشكلة لواشنطن التي تعتمد على التعاون بينهما لدعم سياستها في منطقة تشهد توترا بسبب التهديد النووي الكوري الشمالي وصعود الصين.

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وقال كيم هيون-جونغ، أحد مسؤولي الأمن الوطني في المكتب الرئاسي في سيؤول، الجمعة، إنّ كوريا الجنوبية "ستستخدم قناة ثلاثية لتبادل المعلومات تكون فيها الولايات المتحدة وسيطاً".

وستأخذ الصيغة التي تستند إلى اتفاق ثلاثي موقع عام 2014، مكان اتفاق تبادل المعلومات العسكرية الموقع بين كوريا الجنوبية واليابان في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وكانت الولايات المتحدة أعربت، الخميس، عن قلقها إزاء قرار حكومة سيؤول، وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "نشعر بخيبة أمل إزاء القرار"، فيما صرّح المتحدث باسم البنتاجون كولونيل ديف ايستبورن بأنّ "وزارة الدفاع تعبر عن قلقها الشديد وخيبة أملها".