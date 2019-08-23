بيلد الألمانية: أردوغان يحتجز 100 ألماني بينهم 62 بالسجون

Advertisements

الجمعة 23 أغسطس 2019

رجب طيب اردوغان

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أكدت صحيفة بيلد الألمانية، الجمعة، أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحتجز ١٠٠ ألماني منهم 62 شخصاً داخل السجون، مؤكدة أن هذا الأمر يهدد العلاقات بين أنقرة وبرلين.



وفي تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، قالت الصحيفة "إن عدد الألمان المعتقلين في سجون تركيا ارتفع من ٤٧ إلى ٦٢ شخصاً و٣٨ آخرين تم وضعهم على لوائح الممنوعين من السفر".

وتابعت الصحيفة الألمانية أن "نظام أردوغان يحتجز ١٠٠ ألماني وتطول اعتقالاته السياح أيضاً"، مشيرة إلى أن هناك ٩ آخرين ممنوعون من دخول تركيا بناء على أمر من الحكومة التركية".

Advertisements

وأشارت صحيفة "بيلد" إلى أن هذه الإحصاءات وردت في مذكرة رسمية أرسلتها وزارة الخارجية الألمانية إلى البرلمان، رداً على طلب إحاطة قدمه حزب اليسار "معارض".

وقالت إن "الخارجية الألمانية تصدر باستمرار تحذيرات من الوقوع تحت طائلة الاعتقال في تركيا بسبب انتقاد النظام التركي أو أردوغان بشكل شخصي".

وتابعت "حتى الكتابات المعارضة لأردوغان على مواقع التواصل الاجتماعي تصل إلى الشرطة التركية عبر متعاونين معها".

صحيفة "بيلد" لفتت أيضاً إلى أن استمرار الحكومة التركية في استهداف الألمان "يهدد العلاقات بين البلدين".

وأواخر الشهر الماضي، اعتقلت الشرطة التركية ألمانياً من أصل تركي لدى وصوله إلى الأراضي التركية لقضاء إجازة، لانتقاده النظام التركي ودعمه الأكراد على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".