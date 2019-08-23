وزيرة فرنسية سابقة: نظام الملالي وراء كل أزمات الشرق الأوسط (فيديو)

ميشيل آليو ماري

كتب متابعات_الخليج 365

ألقت الوزيرة الفرنسية الأقدم السابقة “ميشيل آليو ماري”، كلمة خلال المؤتمر السنوي للمقاومة الإيرانية المنعقد في 13 يوليو 2019 في أشرف الثالث في ألبانيا في حضور مئات الشخصيات السياسية والبرلمانية من 50 دولة حول العالم؛ كلمة قالت فيها إن نظام الملالي في إيران وراء كل الأزمات في الشرق الأوسط، وهنأت مجاهدي خلق على بناء أشرف الثالث وأعربت عن دعمها للمقاومة الإيرانية.



وقالت "ميشيل آليو ماري" في كلمتها:شكرًا لكم، شكرا لكم جميعًا ، سيدتي رئيسة الجمهورية، عزيزتي مريم رجوي، شكرًا لك. أشكرك على دعوتي لزيارة أشرف3 هنا، لكنني أشيد بك على وجه الخصوص لشخصيتك ولما تفعلينه. نحن نعرف بعضنا البعض منذ سنوات عديدة، وأنا معجبة بشخصيتك وبما تفعلينه. أحب سكينتك وصرامتك وشجاعتك، وأحب دوافعك للنضال من أجل إيران حرة.إنني أقدرك على أنك قضيت سنوات طويلة في النضال ومررت بالعديد من التجارب".

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