السعودية تشارك فى المسابقة العالمية للمهارات بروسيا

شاركت المملكة العربية السعودية في المسابقة الدولية للمهارات الخامسة والأربعين لعام 2019، والتي انطلقت اليوم /الجمعة/ بمدينة "كازان" الروسية وتستمر أربعة أيام، وتضم 1300 خبير و1300 متسابق في 56 مهارة من 63 دولة. وأوضح رئيس الوفد السعودي نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني الدكتور راشد بن محمد الزهراني - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - أن الوفد السعودي يشارك في مهارتي صيانة الطائرات واللحام بعد برنامج تأهيل للمتسابقين على أيدي خبراء ومختصين، امتد لأكثر من 3 أشهر. يذكر أن المؤسسة تهدف إلى تمكين الشباب والفتيات في المشاركات الدولية، بهدف نشر أهمية المهارة التقنية واكتشاف مهاراتهم، وتشجيعهم على الابتكار والإبداع، ودعم المبتكرين وأصحاب المهارات من خلال توفير المعامل والورش المجهزة لمساعدة المتدربين الموهوبين في تنفيذ ابتكاراتهم بمساعدة المدربين المتخصصين، من أجل تطوير الموهبة والابتكار.



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