تركيا تعتقل العشرات بتهمة التآمر على النظام

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تركيا) أصدر المدعي العام في تركيا، اليوم (الجمعة)، مذكرة اعتقال بحق 34 عسكرياً من القوات الجوية و52 مدنًيا من العاملين في القطاع التعليمي بتهمة الانتماء لجماعة المعارض فتح الله غولن، التي تتهمها أنقرة بالمسؤولية عن محاولة انقلاب في يوليو 2016.

أصدر المدعي العام في تركيا، اليوم (الجمعة)، مذكرة اعتقال بحق 34 عسكرياً من القوات الجوية و52 مدنًيا من العاملين في القطاع التعليمي بتهمة الانتماء لجماعة المعارض فتح الله غولن، التي تتهمها أنقرة بالمسؤولية عن محاولة انقلاب في يوليو 2016.

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