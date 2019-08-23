شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات في باريس تطالب بطرد وزير الخارجية الإيراني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (باريس) احتشد مئات المتظاهرين، كثير منهم من المعارضة الإيرانية في المنفى، اليوم (الجمعة) في باريس، لحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إلغاء اجتماع مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. وكان كثير منهم يرفعون اللافتات ويلوحون بالأعلام الإيرانية وهم يهتفون «ارحل يا ظريف». يذكر أن ماكرون سيجتمع مع ظريف اليوم، في وقت تسعى فيه القوى العالمية الكبرى لإنقاذ اتفاق نووي تم توقيعه مع طهران عام 2015، وفقًا لما ذكره مسؤول في مكتب الرئيس الفرنسي.

احتشد مئات المتظاهرين، كثير منهم من المعارضة الإيرانية في المنفى، اليوم (الجمعة) في باريس، لحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إلغاء اجتماع مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. وكان كثير منهم يرفعون اللافتات ويلوحون بالأعلام الإيرانية وهم يهتفون «ارحل يا ظريف». يذكر أن ماكرون سيجتمع مع ظريف اليوم، في وقت تسعى فيه القوى العالمية الكبرى لإنقاذ اتفاق نووي تم توقيعه مع طهران عام 2015، وفقًا لما ذكره مسؤول في مكتب الرئيس الفرنسي.

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