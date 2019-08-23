شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تُدين الاعتداء الإرهابي على حقل الشيبة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (نواكشوط) أعربت موريتانيا عن استنكارها الشديد وإدانتها للاعتداء الإرهابي الذي قامت به ميليشيات الحوثي الإجرامية مؤخراً ضد المملكة، واستهدف حقل الشيبة البترولي، واصفةً إياه بـ«العمل الإجرامي». وأكد بيان لوزارة الخارجية الموريتانية تضامن موريتانيا الكامل ووقوفها مع المملكة العربية

أعربت موريتانيا عن استنكارها الشديد وإدانتها للاعتداء الإرهابي الذي قامت به ميليشيات الحوثي الإجرامية مؤخراً ضد المملكة، واستهدف حقل الشيبة البترولي، واصفةً إياه بـ«العمل الإجرامي». وأكد بيان لوزارة الخارجية الموريتانية تضامن موريتانيا الكامل ووقوفها مع المملكة العربية السعودية ودعمها لها في كل ما من شأنه ضمان حقها المشروع في الدفاع عن أمنها وسلامة أراضيها.

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