2726 انتهاكا حوثيا بحق المدنيين في صنعاء خلال 6 أشهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيما فرضت قوات الحكومة اليمنية سيطرتها على مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة شرق اليمن بعد معارك عنيفة مع قوات ما يسمى النخبة الشبوانية التابعة قوات للمجلس الانتقالي الجنوبي، كشف تقرير حقوقي عن ارتكاب ميليشيات الحوثي الإرهابية 2726 انتهاكا بحق المدنيين في عموم مديريات صنعاء خلال النصف الأول من العام الحالي.

ودعا نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك أمس تحالف دعم الشرعية في اليمن لإرسال لجنة لتقصي الحقائق لمعرفة من المتسبب بتفجير الوضع في مدينة عتق عاصمة شبوة التي دارت فيها اشتباكات عنيفة بين قوات الشرعية وقوات المجلس الانتقالي. وقال في تغريدة على تويتر «بينما كان وفد المجلس الانتقالي برئاسة عيدروس الزبيدي في السعودية تلبية للدعوة الكريمة، يفتعل من لا يريد للزيارة النجاح تحرشات بنقاط النخبة الشبوانية لتجد نفسها مضطرة للدفاع عن نفسها».

وتأتي تصريحات نائب رئيس المجلس الانتقالي بعد ساعات من اندلاع مواجهات بمختلف الأسلحة بين قوات موالية للانتقالي والقوات الحكومية في أنحاء عدة من مدينة عتق، انتهت بحسب تصريحات قادة عسكريين وأمنيين من الشرعية بدحر هجومين متتاليين لقوات «النخبة الشبوانية» التابعة للانتقالي.

من جهته، أعلن مدير أمن محافظة شبوة العميد عوض الدحبول سيطرة قوات الجيش والأمن على مدينة عتق. وقال إن قوات الجيش والأمن بسطت سيطرتها على مدينة عتق في حين نقل عن العميد جحدل حنش العولقي، قائد «اللواء 21 ميكا» أن الأمور باتت تحت السيطرة في المدينة.

وأسفرت الاشتباكات وفق مصادر محلية عن قتلى وجرحى من الطرفين، وتدمير عدد من الآليات العسكرية، وانسحاب قوات «النخبة الشبوانية» من عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها.

وكان مسؤولون في مكتب الصحة في مدينة عتق قد أطلقوا فجر أمس نداء عاجلا لإخلاء الجرحى.

وقال المسؤولون إن عددا من الجرحى بحي النصب وفي محيط شركة «سبأفون» للاتصالات أصيبوا في الاشتباكات ولم تتمكن طواقم الإسعاف من الوصول إليهم. وتسعى قوات الانتقالي الجنوبي لاستكمال السيطرة على محافظة شبوة النفطية جنوب شرق البلاد، والتوجه نحو بيحان وهي المديرية التابعة لشبوة والمجاورة لمحافظة مأرب معقل الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، وتعد بيحان هدفا استراتيجيا للانفصالين ومعلنا من قبل، ويراد من التقدم نحوها خنق الشرعية وإغلاق منفذ مأرب إلى شرق وجنوب اليمن.

وثمنت الحكومة اليمنية الموقف الكبير والدور الأخوي الصادق للسعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في تجاوز تداعيات أحداث التمرد الأخيرة في عدن. وأكد مجلس الوزراء على استمرار عمل مؤسسات الدولة في ظل هذه المرحلة الاستثنائية.

الانتهاكات الحوثية في صنعاء

19 حالة قتل عمد

29 حالة إصابة

266 حالة اختطاف

110 حالات تعذيب واختفاء قسري

238

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حالة تهديد وترويع للأطفال والنساء

5 حالات تدمير كلي للمنازل وتسويتها بالأرض

12 حالة تدمير جزئي بمنازل أثناء الاقتحام والتفتيش

83 حالة حصار واقتحام منازل

46 حالة نهب ممتلكات خاصة

17 حالة سطو على أراضي مواطنين بقوة السلاح

8 حالات نهب وسائل نقل

111 حالة اعتداء على المرافق التعليمية ودور العبادة

724 حالة عقاب جماعي ضد المواطنين

82 حالة جباية أموال من مواطنين

401 حالة تشريد

388 حالة تهجير

162 حالة تجنيد لأطفال دون السن القانونية

مشاهدات يمنية