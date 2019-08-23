وزير البيئة التقى قيادة الطاشناق وعرض لكيفية مواجهة التحديات البيئية

زار وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ قيادة ​حزب الطاشناق​ حيث التقى الامين العام النائب ​أغوب بقرادونيان​ بحضور وزير ​السياحة​ ​أفيديس كيدانيان​ ورئيس بلدية ​برج حمود​ وتمّ التداول في خارطة الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة وكيفية مواجهة التحديات البيئية في منطقة برج حمود و​المتن​.



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