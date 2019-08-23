أوضحت ​وزارة الصناعة​ في بيان، ردا على ما قاله النائب ​نقولا صحناوي​ عن كشف "وزارة الصناعة على ​المسالخ​ في ​بيروت​"، أنها "تتحرك بناء على خطة موضوعة لديها، وليس تلبية لأي طلب من أي وزارة أخرى".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصناعة أوضحت ردا على صحناوي أنها تتحرك بناء على خطط موضوعة لديها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.