نقابة محرري الصحافة نعت كريستيان مرفيل

نعت نقابة محرّري الصحافيين ال​لبنان​يين والفرانكوفونيين، كبارا من كبارها، وعميد ​الصحافة​ الفرنكوفونيٍة في لبنان الأستاذ كربستيان روبير مرفيل، الذي وافته المنيّة صباح اليوم.

وأكد نقيب المحررين ​جوزيف القصيفي​ أن "كريستيان مرفيل . قامة صحافيّة لبنانيّة، أحبّت لبنان وصحافته وناضلت بالقلم والكلمة من أجل حريتّه وإستقلاله".

وأشار الى أنه "عميد الصحافيين الفرانكوفونيين، ومعلم جيل صحافي بكامله امتلك جرأة التعبير إلى أناقة الكلمة، إلى النقد الذي لا يجرح"، لافتاً الى أن "كريستيان مرفيل كان صاخبا في عطائه، هادئا في حياته وكان مثلًا وأمثولة في الإجتهاد والتواضع".

وأشار الى أنه "بغيابه نعزّي أنفسنا ومعالي الأستاذ ميشال إده وأسرة الـ"أوريان لو جور" وأفراد عائلته. رحمه الله رحمة واسعة".

ويُحتفل ب​الصلاة​ لراحة نفسه، الساعة الواحدة ظهر، بعد غد الأحد في كنيسة يوحنا فم الذهب في مطرانيّة ​الروم الكاثوليك​ - ​طريق الشام​.

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