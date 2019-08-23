رئيس غرفة صيدا استقبل وفدا اقتصاديا هنديا

استقبل رئيس ​غرفة التجارة والصناعة والزراعة​ في صيدا و​الجنوب​ ​محمد صالح​ في مقر الغرفة في ​مدينة صيدا​، وفدا اقتصاديا وتجاريا هنديا، بحضور عدد من اعضاء مجلس الإدارة، وجرى البحث في "سبل وآليات التعاون بين اصحاب القطاعات المنتجة ورجال الاعمال في الجنوب ونظرائهم في ​الهند​".

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