اتحاد الصحفيين العرب: كل التأييد لمطالب نقابة المحررين

أكد الاتحاد العام للصحفيين العرب في كتاب وجهه الى ​نقابة محرري الصحافة​ ال​لبنان​ية اليوم "دعمه المطلق للمطالب المشروعة التي رفعتها ​نقابة المحررين​ وأهمية الحفاظ على صناعة الصحافة والاعلام في لبنان والاصلاح التشريعي لهذا القطاع".

وجاء في الكتاب الذي وقعه رئيس الاتحاد مؤيد اللامي وامينه العام خالد ميري ان "عدداً كبيراً من الصحف والمجلات تعرّضت للإغلاق في لبنان، وهو ما رتب انهاء خدمات عدد كبير من الصحفيين والاعلاميين، وهذا الأمر يستوجب تضامن ​الحكومة​ والبرلمان في لبنان مع النقابة لمواجهة الأزمة القائمة، كي تعود الصحافة اللبنانية قوية كما كانت من قبل".

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