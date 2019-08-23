نفذ أهالي الحواكير في ​الضنية​ وأهالي البلدات والقرى المجاورة اعتصاما لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على اختيار منطقتهم لتكون مطمرا للنفايات. وشارك في الاعتصام رؤساء بلديات وفاعليات، ورفع الاهالي لافتات عبروا فيها عن اعتراضهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر اعتصام لأهالي الحواكير والبلدات المجاورة احتجاجا على اختيار مطمر النفايات بمنطقتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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