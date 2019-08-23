أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "رئيس بلدية بلدية كفرحمام قضاء حاصبيا كامل يوسف حمود قرر في كتاب رسمي وجهه إلى اعضاء المجلس البلدي التنازل عن التعوضيات الرئاسية المخصصة له عن الفترة الزمنية المتبقية من العام 2019 وذلك نظرا للضائقة المالية التي تعاني منها ​البلدية​ وخدمة للمصلحة العامة".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: رئيس بلدية كفرحمام تنازل عن مخصصاته نظرا للضائقة المالية التي تمر بها البلدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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