حبيش: الغاء الالقاب في المراسلات الادارية تعبير حضاري عن المساواة والتواضع

اثنى عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش على "قرار مجلس الوزراء القاضي بالغاء الالقاب في المراسلات في جميع الادارات الرسمية". كما نوه "بالمذكرة الادارية الصادرة عن امين عام مجلس الوزراء تطبيقا للقرار بالطلب من جميع الموظفين والعاملين في الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء عدم إستعمال الألقاب في التخاطب واعتماد كلمة "السيدة" او "السيد" في جميع المراسلات الإدارية".
ولفت حبيش الى أن "هذا القرار الذي يشمل المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء كما ورد في مذكرة الامين العام هو تعبير حضاري عن المساواة والتواضع في التخاطب، كما نأمل من رئيس مجلس النواب والمجلس النيابي وجميع الادارات الرسمية والمؤسسات الدستورية ان يحذو حذو مجلس الوزراء بالغاء جميع الالقاب".
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