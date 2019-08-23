بو صعب ناقش مع أعضاء لجنة موازنة الجيش اللبناني بنود موازنة الجيش للعام 2020

استقبل وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ أعضاء لجنة موازنة الجيش ال​لبنان​ي وخلال الاجتماع، تمَّت مناقشة بنود موازنة الجيش للعام 2020. كما استقبل رئيس لجنة مراقبة وضبط الحدود العميد الركن مارسيل بالوقجي يرافقه مدير مشروع الإدارة المتكاملة للحدود في لبنان، السيد فيل جونسون. وأكد أنه "سيتابع مع رئيس ​الحكومة​ ملف استراتيجية الإدارة المتكاملة للحدود بغية عرضه على جدول أعمال ​مجلس الوزراء​ في أسرع وقت ممكن". وكانت ​وزارة الدفاع​ قد رفعت هذه الاستراتيجية إلى مجلس الوزراء في 15/4/2019، مع الإشارة إلى أن من شأن إقرار هذه الاستراتيجية أن يسهِّل مهمة الجيش في ضبط الحدود.

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